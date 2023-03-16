На прогулке в Дубае: участница "Холостяка-12" в мини-платье продемонстрировала стройные ноги

Алина Ершова сейчас живет в ОАЭ.

Участница 12-го сезона романтического проекта "Холостяк" Алина Ершова опубликовала в Instagram снимки с прогулки по Дубаю.

Она сфотографировалась на фоне многоэтажек и водоема. На Алине было короткое черное платье на тонких бретельках с интересным красно-белым принтом. Длина мини прекрасно подчеркнула стройные ноги девушки.

Алина Ершова/Instagram

Аутфит она дополнила черными замшевыми босоножками и небольшой черной сумкой. Ершова сделала укладку с легкими локонами и максимально естественный макияж.

Алина Ершова/Instagram

Напомним, другая участница реалити-шоу Виктория Варлей поделилась пикантной фотографией, на которой она предстала топлес и в белых трусах.

Читайте также: