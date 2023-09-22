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На прогулке в Милане: супермодель Кейт Мосс вышла в свет с бывшим бойфрендом

Автор
Юлия КаранковскаяЮлия Каранковская
Дата публикации
Просмотры
74
Время на прочтение
1 мин
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На прогулке в Милане: супермодель Кейт Мосс вышла в свет с бывшим бойфрендом

Кейт Мосс и Николай фон Бисмарк / Фото: Getty Images

Пара возобновила общение и вместе посетила Италию.

Супермодель 90-х Кейт Мосс неожиданно для всех поклонников появилась на улице в компании 36-летнего Николая фон Бисмарка. Ранее ходили слухи, что пара рассталась после восьми лет отношений, но они эту информацию не комментировали.

Тем не менее, вместе на публике они не появлялись около года, а буквально несколько дней тому назад их заметили на улице в Милане, где они посетили показ Модного дома Fendi. Также пару сфотографировали на небольшой прогулке.

На Кейт был черный тренч, балетки и черные штаны со стрелками, а вот Николай надел серые штаны, рубашку и длинное коричневое пальто.

Кейт Мосс и Николай фон Бисмарк / © Getty Images
Кейт Мосс и Николай фон Бисмарк / Фото: Getty Images

Однако стоит отметить, что это не первое расставание пары. Впервые они разбежались через год после начала своего романа, как сообщали тогда инсайдеры, Кейт Мосс возражала против постоянных вечеринок фон Бисмарка, но по другим данным, поводом стали сложные отношения между ним и дочерью Кейт, Лилой. Но они, однако, снова сошлись и пробыли вместе до 2022 года.

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Дата публикации
Просмотры
74
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