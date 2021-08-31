На прогулку со щенком: Элизабет Херли сфотографировалась на пляже

На прогулку со щенком: Элизабет Херли сфотографировалась на пляже

56-летняя британская актриса не разочаровала поклонников новой публикацией в Instagram.

Элизабет Херли славится тем, что демонстрирует свою невероятную фигуру в бикини и разных пикантных нарядах на снимках, которые публикует в Instagram.

На днях Херли выходила прогуляться на пляж в Уэльсе, на ней были одеты брюки цвета хаки, а также камуфляжная футболка, которую Элизабет завязала в узел на талии, продемонстрировав подписчикам свой подтянутый живот.

Элизабет Херли / Instagram Элизабет Херли

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Волосы актрисы были распущены и развивались на ветру, на лице были большие очки от солнца и легкий дневной макияж. На руках Лиз держала маленького черного щенка.

"Праздник в Уэльсе с моим новым щенком, Минни", - подписала фото звезда.

Элизабет Херли / Instagram Элизабет Херли

А недавно Элизабет показывала подписчикам, как плавала в бассейне на огромной надувной бабочке в голубом бикини. "Счастливое место", подписала тогда снимки Херли.

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Элизабет Херли в купальниках (10 фото)

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