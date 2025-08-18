На релаксе: Деми Ловато в красном купальнике принимала солнечные ванны

Деми Ловато

Деми Ловато порадовала фолловеров в Instagram фото со своего выходного дня. Артистка провела день, загорая на шезлонге.

Звезда была одета в красный купальник, который подчеркнул ее похудевшую стройную фигуру. На лице у нее были черные очки.

На кожу Ловато нанесла увлажняющее масло с SPF-защитой и наслаждалась отдыхом.

Напомним, Деми Ловато попала в объективы папарацци в светлом топе с декольте и длинными рукавами и в черных обтягивающих брюках.