ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
45
Время на прочтение
1 мин

На релаксе: Деми Ловато в красном купальнике принимала солнечные ванны

32-летняя американская певица провела свой выходной день, загорая на солнце.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Деми Ловато

Деми Ловато

Деми Ловато порадовала фолловеров в Instagram фото со своего выходного дня. Артистка провела день, загорая на шезлонге.

Звезда была одета в красный купальник, который подчеркнул ее похудевшую стройную фигуру. На лице у нее были черные очки.

Деми Ловато

Деми Ловато

На кожу Ловато нанесла увлажняющее масло с SPF-защитой и наслаждалась отдыхом.

Напомним, Деми Ловато попала в объективы папарацци в светлом топе с декольте и длинными рукавами и в черных обтягивающих брюках.

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie