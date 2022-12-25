На руках у мужа: Виктория Бекхэм поделилась милым рождественским снимком

Дизайнер запостила в Instagram снимок, на котором запечатлена сидя на руках у своего мужа Дэвида. Он одет в клетчатую рубашку и брюки, а на голове у него шапка Санта Клауса.

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Виктория одета в белый свитшот с капюшоном на котором надпись: "Все, что я хочу на Рождество - это Дэвид Бекхэм" и джинсы. А подпись к фото гласит: "Я получила то, что хотела в это Рождество ♥️".

Также Викки запостила кадр, где Дэвид вместе с 20-летним Ромео, 17-летним Крузом и 11-летней Харпер в шелковых пижамах позируют на фоне рождественских декораций.

Виктория подписала фотографию: "Папа, поддерживающий семейную традицию Бекхэмов! Мы любим и скучаем по вам @brooklynpeltzbeckham x Kisses @davidbeckham @romeobeckham @cruzbeckham".

Бруклин и его жена Никола тоже поделились праздничными снимками на Рождество. На одном снимке Бруклин целует жену, а на другом они просто обнимаются.

"Счастливого Рождества от меня и моей малышки", - написал Бруклин.

Пара живет в США, поэтому не может провести Рождество вместе с Дэвидом и Викторией.

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