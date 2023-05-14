На сцене "Евровидения": Юлия Санина платьем канареечного цвета подчеркнула стройную фигуру

Артистка продемонстрировала эффектный образ от украинского бренда в финале песенного конкурса.
В Ливерпуле состоялся феерический финал песенного конкурса "Евровидение-2023", который был от имени Украины. Одной из ведущих мероприятия была лидер рокг-руппы The Hardkiss Юлия Санина.
На сцене артистка предстала в эффектном ярком образе. На ней было обтягивающее платье канареечного цвета от украинского бренда the COAT by Katya Silchenko с плиссированным верхом, которое было украшено стразами вдоль наряда.
Платье отлично подчеркнуло стройную хрупкую фигуру Юлии.
Лук Юлия Санина дополнила гладкой ретро-прической, макияжем с акцентом на глазах и экстравагантными серьгами и подвеской на цепочке.
Вместе с другой ведущей конкурса Алишой Диксон, которая была в синем платье, они продемонстрировали дуэт в цветах украинского флага.
Напомним, в финале "Евровидения" выступила Джамала. Артистка выбрала для своего выхода на сцену стильный лук от украинского бренда FROLOV.
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