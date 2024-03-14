На съемках фильма: Наоми Уоттс с огромным псом подловили папарацци в Нью-Йорке

Съемки картины стартовали в феврале и уже известны некоторые новые актеры, которые в ней появятся.

В Нью-Йорке продолжается работа над драматическим фильмом "Друг", главную роль в котором исполнит актриса Наоми Уоттс. Фильм основан на популярной книге американской писательницы Сигрид Нуньес.

Роман выпущенный в 2018 году и получивший Национальную книжную премию США в области художественной литературы, рассказывает историю о писательнице, которая берет себе немецкого дога, принадлежавшего ранее ее умершему другу и наставнику. История описанная в книге охватывает любовь, дружбу, горе и исцеление.

Съемки фильма частично проводятся на улице, поэтому Наоми и ее коллегу по фильму - огромного немецкого дога - часто фотографируют папарацци. На одним из снимков, актрису запечатлели в синем пальто, кюлотах и туфлях оксфордах. Также костюмеры фильма добавили к образу платок и красную шапку. А вот на плече у Наоми висела коричневая трендовая сумка.

Наоми Уоттс / Фото: Getty Images

Еще на одном снимке звезду запечатлели уже в свитере горчичного цвета, который костюмеры фильма сочетали с клетчатой рубашкой, кюлотами и коричневые челси.

Наоми Уоттс / Фото: Getty Images

К актерскому составу фильма присоединился еще и легендарный актер Билл Мюррей. Его и Наоми сфотографировали вместе во время работы на улице.

Наоми Уоттс и Билл Мюррей / Фото: Getty Images

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