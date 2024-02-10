На съемках фильма в Нью-Йорке: актрису Наоми Уоттс опять заметили с немецким догом

Совсем скоро мы увидим актрису в новой роли, а компанию ей составит в ыильме очаровательный пес.

Наоми Уоттс сфотографировали папарацци во время работы. Звезда сейчас снимается в фильме "Друг", основанном на популярной книге американской писательницы Сигрид Нуньес.

В предстоящей экранизации Уоттс сыграет главную роль, а ее коллегой по фильму станет немецкий дог по имени Бинго. Съемки частично проходят на улицах в Нью-Йорке. 8 февраля Наоми опять заметили за работой и актриса в этот раз была одета в серое теплое пальто, яркий свитер и шапку, на шею она намотала шарф.

Также на Уоттс были спортивные штаны с белыми лампасами и коричневые ботинки челси. Пес шел с ней рядом на красном поводке.

Наоми Уоттс / Фото: Getty Images

На одном из кадров заметно, что у Наоми через плече висит и большая коричневая сумка-мешок.

Наоми Уоттс / Фото: Getty Images

Это не первые снимки актрисы сделанные во время работы над этой картиной. Также несколькими днями ранее Наоми Уоттс попала под прицел фотографов в оливковом пальто и берете.

Наоми Уоттс / Фото: Getty Images

Роман "Друг", по которому снимают фильм, выпущен в 2018 году и получил Национальную книжную премию США в области художественной литературы, рассказывает историю о писательнице, которая берет себе немецкого дога, принадлежавшего ранее ее умершему другу и наставнику. История описанная в книге охватывает любовь, дружбу, горе и исцеление.

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