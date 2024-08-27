На съемках сериала: Джессика Бил продемонстрировала два стильных наряда в Нью-Йорке

Сейчас Джессика Бил полностью погрузилась в работу, поскольку снимается в сериале под названием The Better Sister (Лучшая сестра), который является адаптацией романа писательницы Алафер Берк. Съемки проходят в Нью-Йорке и актрису часто фотографируют папарацци во время работы на улице.

Для этой роли Джессика кардинально сменила имидж и отрезала свои длинные волосы в каре, а ее наряды, подобранные стилистами сериала, очень стильные, поэтому привлекают внимание. Например, 26 августа Джессика продемонстрировала аж два наряда в совершенно разных стилях.

Первый образ актрисы был деловым. Она носила трикотажное обтягивающее платье в сочетании с классическим тренчем песочного цвета. Также на актрисе были босоножки в тон плаща.

Джессика Бил / Фото: Getty Images

Второй ее наряд был в стиле кэжуал - Джессика надела свободную футболку, джинсовку и светлые свободные джинсы. Также на ней были белые кроссовки и солнцезащитные очки.

Джессика Бил / Фото: Getty Images

В руке актриса несла также черную куртку с серым капюшоном, которая, скорее всего, была ее личной вещью, ведь английской булавкой к куртке была прикреплена карточка с указанием Jessica's Personal (Личное Джессики).

Джессика Бил / Фото: Getty Images

Работа над сериалом-триллером продолжается все лето, ведь съемки начались в Нью-Йорке еще в июне 2024 года. Сюжет расскажет о судьбе двух сестрах, мужа одной из них убивают. Джессика во время работы уже неоднократно попадала под прицел папарацци.

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