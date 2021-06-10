На съемках сериала: звезду "Гарри Поттера" Руперта Гринта сфотографировали за работой

Он демонстрировал свой актерский талант в напряженной сцене.

Звезду "Гарри Поттера" Руперта Гринта, который, кстати, недавно стал отцом, заметили на съемках третьего сезона сериала "Дом с прислугой". Он играл одну из напряженных сцен со своей коллегой Лорен Эмброуз на улице. Съемки шоу проводятся в Филадельфии, штат Пенсильвания для Apple TV +.

Руперт был одет в хлопковый джемпер с молнией, рубашку, брюки цвета кэмел и дутую жилетку. На Лорен тоже был яркий наряд, который состоял из желтой футболки, молочных брюк и босоножек.

Руперт Гринт и Лорен Эмброуз / Getty Images

Сериал "Дом с прислугой" расскажет история о семье, в которой случилось горе - Дороти (Лорен Эмброуз) пережила несколько выкидыше, а малыш, которого она таки смогла выносить, умер через 13 недель. Чтобы помочь справиться Дороти с горем, семья покупают терапевтическую куклу и называют ее как умершего ребенка - Джерико. Женщина неимоверно привязывается к кукле и ведет себя с ней как с настоящим ребенком.

Ситуация становится более странной, когда семья нанимают няньку по имени Лианна, которая тоже начинает менять подгузники кукле и петь колыбельные, а потом происходит странное: вместо куклы муж Дороти тоже начинает видит в кровати настоящего ребенка. Руперт Гринт в этой истории воплотит роль Джулиана Пирса, младшего брата Дороти.

Читайте также: Свежие кадры со съемок: Энн Хэтэуэй и Джаред Лето играют вместе в новом сериале

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку