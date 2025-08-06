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- Шоу-бизнес
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На съемках сиквела «Дьявол носит Prada»: Энн Хэтэуэй появилась в плиссированной юбке с накладными карманами
42-летняя актриса вернулась к своей роли Энди Сакс, которая была младшей ассистенткой главной редактора глянца Миранда Пристли.
Энн Хэтэуэй попала в объективы папарацци на съемочной площадке фильма «Дьявол носит Prada 2» в Нью-Йорке.
Актриса продемонстрировала там стильный образ. На ней была белая блузка с рукавами до локтей и оливковая юбка миди с большими накладными карманами. Наряд Энн дополнила туфлями двух разных оттенков зеленого и на шпильках.
Хэтэуэй уложила волосы в мягкие локоны и надела на лицо черные очки. Шею она украсила золотой цепочкой и жемчужным ожерельем.
Напомним, ранее Энн Хэтэуэй появилась на съемочной площадке во всем белом: тунике от Phoebe Philo с асимметричным подолом, штанах от Nili Lotan и туфлях Prada.