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На съемках сиквела "Секса в большом городе": Сара Джессика Паркер и Синтия Никсон под прицелом фотографов

Автор
Юлия КаранковскаяЮлия Каранковская
Дата публикации
Просмотры
561
Время на прочтение
2 мин
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На съемках сиквела "Секса в большом городе": Сара Джессика Паркер и Синтия Никсон под прицелом фотографов

Синтия Никсон / Фото: Getty Images

Сюжет второго сезона "И просто так…" пока держится в секрете, но заглянуть за кулисы можно с помощью нескольких новых снимков папарацци.

В Нью-Йорке продолжаются съемки сиквела "Секса в большом городе", и в этот раз папарацци подловили еще одну звезду этого проекта - актрису Синтию Никсон, которая исполняет роль Миранды Хоббс.

Актриса была одета в простую одежду: штаны, свитер, клетчатое пальто и ботинки. На спине у нее был рюкзак, а на плече - сумка. Также в новом сезоне героиня Синтии опять стала рыжеволосой.

Вероятно, в этом сезоне героиня актрисы - Саманта - вернется из Лос-Анджелеса, куда отправилась вслед за своей девушкой Че Диаз. Как будут складываться отношения пары, пока неизвестно, но актриса Сара Рамирез, которая исполняет роль Че Диаз, во второй части также появится.

Синтия Никсон / © Getty Images
Синтия Никсон / Фото: Getty Images

Также под прицел папарацци попала и главная звезда проекта - Сара Джессика Паркер. Был на актрисе образ для съемок или это ее повседневный лук, не ясно, однако Паркер надела серые спортивные штаны, коричневые сапоги, зеленую кофту и бархатное пальто. В руке актриса держала шопер, а на лице у нее была защитная черная маска.

Сара Джессика Паркер / © Getty Images
Сара Джессика Паркер / Фото: Getty Images

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Дата публикации
Просмотры
561
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