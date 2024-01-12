На съемках: супермодель Жизель Бундхен заметили в супермаркете в Лос-Анджелесе

Она появилась на публике впервые за длительное время.
Бразильская супермодель Жизель Бундхен - одна из самых известных и высокооплачиваемых моделей в мире - появилась на публике. Звезду бельевого бренда Victoria's Secret подловили папарацци в Лос-Анджелесе, когда она проводила презентацию своего нового смузи.
Жизель - адепт здорового питания и образа жизни, а также автор книги на эту тему. Мероприятие-презентация прошло в магазине Erewhon.
На модели был стильный повседневный образ, который включал свободные прямые штаны, серый жакет, а также трикотажный джемпер с V-образным вырезом. Образ Жизель дополнила любимой укладкой с локонами и простым макияжем.
Также на своей странице в Instagram супермодель опубликовала несколько свежих фото. Один снимок является частью рекламной съемки, а вот кадр на природе она показала, чтобы пожелать подписчикам счастливого 2024 года.
"Воссоединяемся с самым важным и посылаем всем любовь и желаем счастливого и благословенного 2024 года!" - написала она.
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