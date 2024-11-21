На съемке в Нью-Йорке: 22-летняя дочь Кейт Мосс снялась в фотосессии для известного бренда

Девушка пошла по стопам своей известной матери.
22-летняя британская модель Лила Грейс Мосс выглядела точной копией своей матери-супермодели Кейт Мосс. Девушку заметили папарацци на улице в Нью-Йорке, когда она снималась в рекламе для бренда DKNY (Donna Karan New York).
Для Лилы стилисты по съемке подобрали очень простой, расслабленный и стильный наряд. Модель надела белую футболку с принтом, широкие и длинные джинсы, которые волочились по асфальту, и черный тренч, который она носила с подвернутыми рукавами.
Этот лук модели дополняла черная сумка, кроссовки с монограммой бренда, а также легкий макияж и немного небрежная прическа.
Напомним, что модель болеет на сахарный диабет и вынуждена носить инсулиновую помпу на теле. С этим медицинским устройством она неоднократно выходила на подиум и появлялась на светских мероприятиях.
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