На съемке в Нью-Йорке: 22-летняя дочь Кейт Мосс снялась в фотосессии для известного бренда

22-летняя британская модель Лила Грейс Мосс выглядела точной копией своей матери-супермодели Кейт Мосс. Девушку заметили папарацци на улице в Нью-Йорке, когда она снималась в рекламе для бренда DKNY (Donna Karan New York).

Лила Мосс / Фото: Getty Images

Для Лилы стилисты по съемке подобрали очень простой, расслабленный и стильный наряд. Модель надела белую футболку с принтом, широкие и длинные джинсы, которые волочились по асфальту, и черный тренч, который она носила с подвернутыми рукавами.

Этот лук модели дополняла черная сумка, кроссовки с монограммой бренда, а также легкий макияж и немного небрежная прическа.

Лила Мосс / Фото: Getty Images

Напомним, что модель болеет на сахарный диабет и вынуждена носить инсулиновую помпу на теле. С этим медицинским устройством она неоднократно выходила на подиум и появлялась на светских мероприятиях.

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