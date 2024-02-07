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На съемках в Румынии: Лотти Мосс подчеркнула стройную фигуру черным платьем с сексуальным декольте

На съемках в Румынии: Лотти Мосс подчеркнула стройную фигуру черным платьем с сексуальным декольте

На съемках в Румынии: Лотти Мосс подчеркнула стройную фигуру черным платьем с сексуальным декольте

Лотти Мосс / Фото: Getty Images

Модель и светская львица сейчас находятся на съемках нового фильма в Бухаресте.

Папарацци подловили Лотти Мосс на съемочной площадке фильма April X в Бухаресте. Она вышла из своего трейлера и поправляла волосы.

На звезде было черное атласное платье за колени, которое прекрасно подчеркнуло ее стройную фигуру. Главным акцентом в ее аутфите было сексуальное декольте.

Лотти Мосс / © Getty Images
Лотти Мосс / Фото: Getty Images

Для удобства Мосс была обута в коричневые угги, которые потом, наверное, сменила на каблуки.

Напомним, ранее Лотти Мосс в оригинальном платье и меховом пальто сходила на рождественскую вечеринку.

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