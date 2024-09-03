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На съемочной площадке: Клаудия Шиффер показала фото, сделанное 32 года назад

На съемочной площадке: Клаудия Шиффер показала фото, сделанное 32 года назад

Фото: Клаудия Шиффер/Instagram

Звезда поделилась архивным снимком, сделанным в начале ее карьеры.

Немецкая супермодель и звезда 90-х – Клаудия Шиффер – поделилась в своем Instagram архивной фотографией, сделанной в 1992-м – 32 года назад.

Юная звезда сидит в раскладном кресле на съемочной площадке, на переднем фото заметен большой микрофон – скорее всего, снимали какое-то видео, возможно, рекламу.

Интересно, что Шиффер стала моделью случайно – представитель модельного агентства заметил ее на дискотеке в Дюссельдорфе. Тогда 17-летняя Клаудия хотела пойти по стопам своего отца и стать юристом. За всю свою долгую карьеру она ни разу не попадала в скандалы, ее даже называли Снежной королевой подиума.

Ранее, напомним, Клаудия Шиффер отметила свое 54-летие и по этому поводу поделилась в Сети видео, на котором она позирует в бикини.

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