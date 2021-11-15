На Сейшелах: украинская певица в сексуальных образах представила новый клип

Артистка ETOLUBOV выпустила видеоработу на песню "Манго".

Украинская певица ETOLUBOV презентовала клип на песню "Манго". Режиссером видео выступил Алан Бадоев.

Съемки проходили на одном из Сейшельских островов и длились четверо суток.

ETOLUBOV/Пресс-служба

В уходящем году режиссер Алан Бадоев активно посвятил себя работе с молодой певицей ETOLUBOV. Свежий релиз "Манго" - это уже шестой ее сингл в этом году и третий клип. Все видео для певицы снял Бадоев.

За время совместной работы певица и режиссер пережили множество интересных историй и приключений.

С каждым новым клипом ETOLUBOV и Бадоев сами себе поднимают планку сложности. Дебютная "Ты такой" запомнилась хореографией в воздухе, где певица была подвешена под потолком огромного ангара на тросах и выполняла пируэты в воздухе. "Пионы" - необычная хореография в паре со звездой шоу "Танцы со звездами" Владимиром Раковым.

Перед съемками на Сейшельских островах певица чувствовала себя уже гораздо увереннее в плане хореографии. Но кто бы мог подумать, что ей придется выполнять движения, стоя без страховки на мокром, скользком камне высотой 8 метров.

ETOLUBOV/Пресс-служба

"Камень был возле берега. По нему бьют огромные волны, настолько большие, что нашу девочку-хореографа чуть не смыло! Я в последний момент успела поймать ее за руку! Кроме того, там постоянно идет дождь. Дует ветер, все вокруг мокрое. Мы с девочками танцуем и я понимаю: одно неосторожное движение, и ты летишь вниз!", - рассказала певица.

ETOLUBOV/Пресс-служба

Артистка призналась, что сейчас ей кажется, что они чудом уцелели.

"Спустились, подхожу к Алану, а он говорит: сейчас короткий перерыв и пробуем еще раз". Я наотрез отказалась, конечно, это было реально опасно. Сейчас это уже звучит забавно, но тогда нам было не до смеха. Сам Алан потом признался, что в жизни бы не полез на этот камень", - сказала Любовь.

ETOLUBOV/Пресс-служба

И режиссер, и певица не скрывают, что съемки в таких экзотических местах – это полный экстрим для всей команды. В течение четырех дней произошло множество происшествий: одна из девочек потеряла сознание после перелета, и упав, рассекла себе бровь. Больниц рядом нет. Кроме того, из-за пандемии на Сейшельских островах действует комендантский час, и к ближайшему госпиталю пришлось прорываться через полицейские кордоны, каждый раз проходя проверку документов и объясняя, кто они и что происходит. Члены съемочной группы получили солнечные ожоги и массу ушибов, спасая при падении на мокрых камнях дорогую технику.

ETOLUBOV/Пресс-служба

Сама Люба вернулась в Киев с онемением руки, которое давало знать о себе еще целый месяц. Она, как и все ребята, была полностью истощена: "Мы снимали нон-стоп четверо суток. Пару часов на сон, потом мейк, грим и так по кругу. Но я, кажется, так и не легла там спать, потому что ровно два часа приходилось тратить на то, чтобы промыть голову от песка. Чего только не сделаешь ради классного кадра!", - отметила певица.

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