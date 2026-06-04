На школьных каникулах: Том Брэди показал фото с подросшими детьми от супермодели Жизель Бундхен

Том Брэди с детьми, фото: instagram.com/tombrady

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48-летний известный спортсмен, игрок в американский футбол Том Брэди показал в своем Instagram серию фото со своими детьми, которых родила ему его бывшая жена — супермодель Жизель Бундхен.

На фото он позировал с 16-летним сыном Бенджамином и 13-летней дочерью Вивиан.

Том Брэди с детьми, фото: instagram.com/tombrady

Дети Тома Брэди и Жизель Бундхен, фото: instagram.com/tombrady

«Учебный год закончился, настроение отличное, не хватает только нашего замечательного выпускника Джека… С нетерпением ждем возможности отпраздновать твой выпускной вместе с тобой!» — написал Том под фото, имея в виду своего старшего ребенка — 18-летнего сына-выпускника Джона (Джека) Эдварда, которого спортсмену родила актриса Бриджит Мойнэхэн.

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Судя по фото, у Тома и детей отличные отношения. В комментариях под фото поклонники спортсмена написали, что Бенджамин и Вивиан очень похожи на свою маму-супермодель.

Том Брэди с сыном, фото: instagram.com/tombrady

Том Брэди с дочерью, фото: instagram.com/tombrady

Отметим, Том Брэди и Жизель Бундхен познакомились в 2006 году через общих знакомых. Тогда футболист уже встречался с другой — актрисой Бриджит Мойнэхэн, которая к тому же была беременна. Несмотря на это спортсмен и супермодель продолжили свои отношения и поженились в феврале 2009-го. Развелась пара в октябре 2022-го.

Сама же Жизель в декабре 2025-го стала мамой в третий раз. Она родила сына от инструктора по джиу-джитсу Хоакима Валенте, с которым она встречалась с июня 2023 года и за которого, по слухам, уже вышла замуж.

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