На шопинге в Нью-Йорке: папарацци сфотографировали Кайли Дженнер со старшей сестрой

Девушки решили задержаться в городе и пройтись по магазинам, вероятно, совсем скоро они отправятся на своем частном самолете в Лос-Анджелес.

На следующий день после грандиозной церемонии вручения так называемого "Оскара" модной индустрии - награды Совета модельеров Америки CFDA Fashion Awards, где сестры Дженнер продемонстрировали эффектные дизайнерские образы, они решили сходить вместе на шопинг.

Кайли и Кендалл сфотографировали папарацци в Нью-Йорке в простых и удобных луках.

Кайли надела свободные светлые джинсы, которые сочетала с рубашкой на пуговицах, длинным оверсайз-пальто и ботинками на грубой подошве. Волосы она собрала, надела на глаза солнцезащитные очки от Balenciaga, а на лице сделала яркий макияж с румянами.

Кайли Дженнер / Фото: Getty Images

Кендалл же предпочла штаны клёш, свитер и сумку с короткими ручками. Волосы она собрала, а на глаза также надела очки.

Кайли и Кендалл Дженнер / Фото: Getty Images

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