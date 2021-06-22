На шопинге в Париже: Хейли Бибер сверкнула сосками в коротком топе

Знаменитости соскучились за путешествиями не меньше всех остальных людей.

Так 24-летняя Хейли Бибер и ее 27-летний муж Джастин Бибер решили посетить Париж. Прилетев во Францию пара отправилась на шопинг. Хели Бибер надела в этот день короткий сиреневый топ от Raf Simons, под которым не было бюстгальтера и мини-юбку с маленьким разрезом.

Свой образ звезда дополнила кожаным клатчем Bottega Veneta 'The Pouch', черными блестящими кожаными лоферами Chanel и солнцезащитными очками 'Gigi' от Linda Farrow x The Attico.

Хейли Бибер / Getty Images

Несколько золотых украшений на шее, а также серьги-кольца прекрасно гармонировали с луком. Волосы звезда собрала в пучок и заколола заколкой.

Джастин Бибер также попал в кадр папарацци. Он был традиционно в толстовке, надел бежевые брюки и голубые кроссовки.

Хейли и Джастин Бибер / Getty Images

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