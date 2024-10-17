На шоу Victoria's Secret не позвали: модель Жизель Оливейра в бикини похвасталась стройной фигурой

31-летняя бразильская модель Жизель Оливейра является лицом бренда купальников Bikini Bible, поэтому примерила его новинки, а фото, как всегда, показала в Instagram.

На снимках модель позирует в белом бикини с черной окантовкой. Свой пляжный образ она дополняет крупной золотой цепью с подвеской Chanel, золотыми серьгами и наручными часами.

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Фолловеры Жизель засыпали ее вопросами, почему ее не пригласили на шоу Victoria's Secret, которое прошло вчера в Нью-Йорке. Это было первое шоу с 2018 года, на котором снова на подиуме появились знаменитые "ангелы": Алессандра Амбросио, Адриана Лима, Кэндис Свэйнпоул, Бехати Принслу, Даутцен Крус и Тейлор Хилл. Девушки снова расправили крылья на подиуме, облачившись в сексуальные бельевые комплекты.

Жизель ответила, что в этот раз приглашали только легендарных супермоделей и топ-моделей, которые сотрудничали уже много лет с брендом, но она надеется, что на следующее шоу будут приглашать больше менее "звездных" девушек.

К слову, Оливейра участвовала в показах Victoria's Secret в 2017 и 2018 годах.

Напомним, ранее Жизель Оливейра попала под прицел фотографов в Лос-Анджелесе.

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