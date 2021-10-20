На шпильках и в джинсовом пиджаке с золотой бахромой: стильная Оля Полякова пришла на премьеру фильма DZIDZIO

На шпильках и в джинсовом пиджаке с золотой бахромой: стильная Оля Полякова пришла на премьеру фильма DZIDZIO

Певица посетила допремьерный показ комедии-квеста "Где деньги".

Вчера, 19 октября, в кинотеатре "Оскар" (Gulliver) состоялся допремьерный показ украинской приключенческой комедии-квеста "Где деньги". Режиссером-постановщиком ленты выступил Михаил Хома (DZIDZIO).

Поздравить DZIDZIO с премьерой пришла его звездная подруга — Оля Полякова. Певицу сразу же окружили камеры и поклонники, чтобы с ней сфотографироваться.

Оля Полякова / Алина Онопа, ТСН.ua

Оля Полякова / Алина Онопа, ТСН.ua

Артистка появилась там в стильном лугке. На ней был эффектный жакет из денима, украшенный золотыми аппликациями и золотой бахромой на рукавах, которую Оля продемонстрировала прессе.

Оля Полякова / Алина Онопа, ТСН.ua

Оля Полякова / Алина Онопа, ТСН.ua

Жакет Полякова скомбинировала с белой базовой футболкой и светлыми джинсами с тонким розовым ремешком.

Оля Полякова / Алина Онопа, ТСН.ua

Оля Полякова / Алина Онопа, ТСН.ua

Аутфит звезда дополнила черными туфлями с разноцветным принтом на шпильках.

Оля Полякова / Алина Онопа, ТСН.ua

Оля Полякова / Алина Онопа, ТСН.ua

Волосы Оли было уложены в красивую прическу с локонами, а на лице был нежный макияж с розовым блеском на губах и черными стрелками.

Оля Полякова / Алина Онопа, ТСН.ua

Оля Полякова / Алина Онопа, ТСН.ua

В ушах у нее были лаконичные золотые серьги, а на руках — золотые кольца. Полякова выглядела прекрасно.

Оля Полякова / Алина Онопа, ТСН.ua

Оля Полякова / Алина Онопа, ТСН.ua

О фильме:

Главный герой картины "Где деньги" — пианист-авантюрист Миша, чтобы найти деньги на освобождение друга из-под ареста, устраивается работать к старой хозяйке таинственного дома-квеста. Но он не знает, что вопрос "Где деньги" интересует не только его. Все в этом доме ищут деньги.

В фильме сыграли Ада Роговцева, Михаил Хома, Сергей Либа, Анна Буткевич, Ахтем Сеитаблаев, Виктор Андриенко, Владимир Остапчук, Юрий Горбунов и другие.

Фильм "Где деньги" во всех кинотеатрах с 21 октября.

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