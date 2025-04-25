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- Шоу-бизнес
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На шпильках и в мини-платье цвета айвори: Шанина Шейк в кокетливом образе появилась на открытии бутика
34-летняя австралийская модель коротким нарядом подчеркнула стройные ноги.
Шанина Шейк побывала на открытии нового бутика Simon Porte Jacquemus в Западном Голливуде, штат Калифорния.
На ивенте модель появилась в кокетливом аутфите. На ней было короткое платье цвета айвори с драпировкой и откровенным декольте почти до пупка. Длина мини прекрасно подчеркнула ее стройные ноги.
Лук Шанина дополнила пастельно-оранжевыми кожаными босоножками на шпильках и коричневой сумкой Jacquemus. Она сделала укладку с кудрями и максимально натуральный макияж.
Напомним, Шанина Шейк на вечеринку по случаю 40-летия Келли Осборн пришла в черном мини-платье без бретелек.