На шпильках и в мини-платье цвета айвори: Шанина Шейк в кокетливом образе появилась на открытии бутика

Шанина Шейк / © Getty Images

Реклама

Шанина Шейк побывала на открытии нового бутика Simon Porte Jacquemus в Западном Голливуде, штат Калифорния.

На ивенте модель появилась в кокетливом аутфите. На ней было короткое платье цвета айвори с драпировкой и откровенным декольте почти до пупка. Длина мини прекрасно подчеркнула ее стройные ноги.

Шанина Шейк / © Getty Images

Лук Шанина дополнила пастельно-оранжевыми кожаными босоножками на шпильках и коричневой сумкой Jacquemus. Она сделала укладку с кудрями и максимально натуральный макияж.

Реклама

Напомним, Шанина Шейк на вечеринку по случаю 40-летия Келли Осборн пришла в черном мини-платье без бретелек.

Шанина Шейк / © Associated Press Шанина Шейк / © Getty Images Шанина Шейк / © Instagram Шанины Шейк Шанина Шейк / © Instagram Шанины Шейк Шанина Шейк / © Instagram Шанины Шейк Шанина Шейк / © Associated Press Шанина Шейк / © Associated Press Шанина Шейк / © Associated Press Шанина Шейк / © Associated Press Шанина Шейк / © Getty Images