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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
19
Время на прочтение
1 мин

На шпильках и в мини-платье цвета айвори: Шанина Шейк в кокетливом образе появилась на открытии бутика

34-летняя австралийская модель коротким нарядом подчеркнула стройные ноги.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Шанина Шейк

Шанина Шейк / © Getty Images

Шанина Шейк побывала на открытии нового бутика Simon Porte Jacquemus в Западном Голливуде, штат Калифорния.

На ивенте модель появилась в кокетливом аутфите. На ней было короткое платье цвета айвори с драпировкой и откровенным декольте почти до пупка. Длина мини прекрасно подчеркнула ее стройные ноги.

Шанина Шейк / © Getty Images

Шанина Шейк / © Getty Images

Лук Шанина дополнила пастельно-оранжевыми кожаными босоножками на шпильках и коричневой сумкой Jacquemus. Она сделала укладку с кудрями и максимально натуральный макияж.

Напомним, Шанина Шейк на вечеринку по случаю 40-летия Келли Осборн пришла в черном мини-платье без бретелек.

Шанина Шейк / © Associated Press

Шанина Шейк / © Associated Press

Шанина Шейк / © Getty Images

Шанина Шейк / © Getty Images

Шанина Шейк / © Instagram Шанины Шейк

Шанина Шейк / © Instagram Шанины Шейк

Шанина Шейк / © Instagram Шанины Шейк

Шанина Шейк / © Instagram Шанины Шейк

Шанина Шейк / © Instagram Шанины Шейк

Шанина Шейк / © Instagram Шанины Шейк

Шанина Шейк / © Associated Press

Шанина Шейк / © Associated Press

Шанина Шейк / © Associated Press

Шанина Шейк / © Associated Press

Шанина Шейк / © Associated Press

Шанина Шейк / © Associated Press

Шанина Шейк / © Associated Press

Шанина Шейк / © Associated Press

Шанина Шейк / © Getty Images

Шанина Шейк / © Getty Images

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Дата публикации
Количество просмотров
19
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