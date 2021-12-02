На спорте: Алессандру Амбросио запечатлели папарацци после тренировки

Бразильская модель Алессандра Амбросио регулярно посещает спортзал.

Звезду на днях запечатлели папарацци, когда она возвращалась с тренировки. Одета Алессандра была в черный кроп-топ и лосины, черные высокие носки и кроссовки, а в руках несла куртку-бомбер и бутылку с водой. Модель была также в черной бейсболке и с распущенными волосами.

Алессандра Амбросио / Getty Images

В своем блоге Амбросио редко публикует фото или видео с тренировок, зато регулярно демонстрирует фолловерам, как выглядит ее фигура в купальнике, публикуя пляжные видео или ролики с рекламных кампаний.

Читайте также: