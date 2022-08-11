На стиле, как и мама: приемный сын Мадонны составил ей компанию на вечеринке в Нью-Йорке

16-летний сын поп-королевы - 63-летней Мадонны - составил ей компанию на мероприятии The DiscOasis в Нью-Йорке, которое проходило в Центральном парке.

Дэвид Банда появился на публике в голубом брючном костюме с анималистичным принтом. Немного удлиненный пиджак он надел на голое тело, а брюки были широкими и имели довольно высокую посадку.

Дэвид Банда / Фото: Getty Images

Дополнили образ Дэвида множество украшений на шее и запястьях, а также стильные солнцезащитные очки и остроносые сапоги.

Также на этом мероприятии были и другие дети Мадонны. В объектив папарацци попали девятилетние близнецы Стелла и Эстер. С детьми королева поп-музыки, которой в следующий вторник исполнится 64 года, зажигала на вечеринке и выглядела очень по-молодежному.

Мадонна / Фото: Getty Images

Мадонна / Фото: Getty Images

Мадонна / Фото: Getty Images

Напомним, у Мадонны шесть детей - двое родных и четверо усыновленных. Дэвида Банда из Малави они с Гаем Ричи усыновили его в 2005 году и дали двойную фамилию Чикконе-Ричи.

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