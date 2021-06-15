На стиле: Кэти Холмс подловили в модных джинсах-палаццо и майке

Актриса не отстает от модных тенденции и сочетала в своем образе самые трендовые штаны сезона и лаконичны верх.

Совсем недавно стало известно, что актриса Кэти Холмс рассталась со своим бойфрендом Эмилио Витоло. Пара часто попадала под прицел нью-йоркских папарацци во время прогулок и обедов в ресторане.

Теперь Кэти гуляет по городу одна. Вчера звезду сериала "Бухта Доусона" подловили в Нью-Йорке, похоже, она ходила на шопинг. Для своего выхода актриса выбрала джинсы-палаццо и базовую белую майку. Образ Кэти дополнила кедами, коричневой сумкой через плечо и несколькими золотыми украшениями. Волосы она собрала в высокий пучок, на глаза надела солнцезащитные очки, а свои покупки несла в объемном шоппере.

Кэти Холмс / Getty Images

Джинсы - вообще самый любимый предмет одежды в гардеробе Кэти, и их она сочетает совершенно со всем. Вот несколько повседневных луков актрисы в джинсах:

Кэти Холмс / Getty Images

Кэти Холмс / Getty Images

Кэти Холмс / Getty Images

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Стиль Кэти Холмс (18 фото)

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