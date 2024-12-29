На свидание с бойфрендом: Тейлор Свифт в эффектном мини-платье запечатлели в Нью-Йорке

Тейлор Свифт и ее бойфренд Трэвис Келси были запечатлены папарацци вечера в Нью-Йорке. Пару запечатлели во время прогулки.
35-летние Тейлор и Трэвис сходили поужинать в ресторан Chez Margaux. Свифт надела в этот вечер миниатюрное черное платье, которое сочетала с длинным пальто и черными босоножками от Christian Louboutin.
Певица распустила свои русые волосы и сделала красивую укладку локонами, у нее на веках были черные стрелки, а на губах ее любимая красная помада. В ушах у певицы были серьги-висюльки.
Ее возлюбленный был в красной куртке из денима, белой футболке и широких красных джинсах и черных ботинках Louis Vuitton. Пара выглядела счастливой и улыбалась.
А несколькими днями ранее Тейлор видели возле стадиона перед игрой в американский футбол в Канзас-Сити. Там состоялась игра между командами "Канзас-Сити Чифс" и "Хьюстон Тексанс" и на поле опять вышел ее бойфренд Трэвис Келси.
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