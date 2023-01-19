На свидании с Криштиану: Джорджина Родригес показала романтические кадры из отпуска

Джорджина Родригес и Криштиану Роналду устроили себе романтический обед. Но мать детей спортсмена не удержалась и показала фото своим подписчикам.

28-летняя Джорджина запостила несколько снимков в Instagram и показала, как сидит за столиком в ресторане с очень интересным интерьером. Родригес нюхает цветок сидя на стуле, одета она в короткий наряд и обута в белые туфли на высоких каблуках.

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"Ужин с любовью", - подписала модель снимки, вероятно, имея в виду, что ужинает она с любовью своей жизни и отцом своих детей – Криштиану Роналду.

В галерее Джорджина показала снимок с футболистом, который сидит рядом и целует свою возлюбленную в щеку.

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Находятся они с детьми сейчас в Саудовской Аравии. В блоге Джорджина также публиковала фото и показывала снимки из Riyadh Winter Wonderland – парка аттракционов, где они с КриРо провели день с детьми.

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