На теннисном корте: участница "Холостяка-11" в лавандовом купальнике похвасталась спортивным телом

Фитнес-тренер Даша Ставнича похвасталась и стройной фигурой, и красивым бикини.

Участница 11-го сезона шоу "Холостяк-11" Даша Ставнича опубликовала в Instagram новые пикантные фотографии.

Позировала девушка, лежа на тенисномук корте. На ней был лавандовый купальник, который прекрасно сидел на ее спортивной фигуре, и белые кроссовки. Рядом лежала ракетка. Даша — в прекрасной физической форме.

Даша Ставнича/Instagram stavnicha_dasha

Даша Ставнича/Instagram stavnicha_dasha

Ставнича также выложила снимок с отдыха в Турции, на котором она предстала в синем бикини с завязками на плавках. Она похвасталась подтянутой фигурой и стройными ногами. Кроме того, Даша показала лицо без макияжа.

Даша Ставнича/Instagram stavnicha_dasha

А другая участница — финалистка шоу "Холостяк-11" — Юлия Бельченко "Зайка" показала фото, на которых она предстала в свадебном платье и в объятиях известного ведущего. Действительно ли, она вышла замуж или это были съемки, пока неизвестно.

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