На том самом "Роллс-Ройсе": Виктория Бекхэм показала детское фото

Дизайнер и экс-солистка поп-группы Spice Girls Виктория Бекхэм продолжает развивать тему, поднятую в документальном четырехсерийном сериале о ее муже – экс-футболисте Дэвиде Бекхэме.

В одной из серий Виктория, рассказывая о своем детстве, заявила, что ее семья была из "рабочего класса". Услышав это из соседней комнаты, в интервью жены вмешался Дэвид, попросил ее отвечать честно, а затем спросил еще раз, на какой машине отец отвозил ее в школу.

После непродолжительного препирательства она все-таки призналась, что в те годы у ее отца был "Роллс-Ройс". Момент быстро завирусился в Сети, и Виктория даже выпустила футболку по мотивам мема о себе.

Дэвид Бекхэм разоблачил во лжи жену Викторию о ее "бедном" детстве

Но, видимо, ситуация не отпускает Викторию, и она решила показать в сториз тот самый автомобиль. На фото она запечатлена со своей сестрой Луизой. Девочки в одинаковых розовых платьях и белых гольфах сидят на капоте того самого "Роллс-Ройса".

Виктория Бекхэм с сестрой Луизой / Фото: Instagram Виктории Бекхэм

Напомним, ранее Виктория Бекхэм показала, как Дэвид вырезает сердечки из огурцов для дочери.

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