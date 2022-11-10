"На товчку": артистка ALISA осовременила украинскую народную песню

Украинская певица ALISA представила новую композицию "На товчку". Это украинская народная песня, которая в прочтении молодой артистки приобретает современное танцевальное звучание.

В ней много юмора и оптимизма – типичные черты характера украинцев. Даже в самые темные времена мы продолжаем бороться и видеть радость в бытовых вещах.

В новой работе ALISA традиционно возвращается к истокам украинского музыкального наследия, осовременивает народные мотивы и дарит позитив в эти сложные времена.

"Песню "На товчку" я впервые спела в 6 лет. Помню, как стояла на сцене в национальном костюме, огромных красных сапогах, с платком на голове. Сегодня захотелось перепети трек в актуальном саунде, чтобы его слушали мои сверстники. Мы добавили танцевальный дроп, но оставили народные мотивы. Хочу, чтобы эта песня стала светлым лучиком солнца для каждого украинца в эти сложные времена. Ведь смех — признак победы", — сказала певица.

Напомним, сразу два трека ALISA в дуэтах из YARMAK и Tricky Nicki занимают верхние строчки украинских музыкальных чартов.

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