На трибунах Уимблдона: фотографы запечатлели Кару Делевинь за страстными поцелуями с партнершей

Британская модель Кара Делевинь посетила Уимблдонский теннисный турнир во Всеанглийском клубе лаун-тенниса и крокета в Лондоне.
На трибунах 30-летняя модель Кара Делевинь была запечатлена со подругой Минке – 32-летней британской певицей настоящее имя которой - Лия Мейсон.
Кара выглядела шикарно в бежевом жакете, который она сочетала с черной футболкой, солнцезащитными очками и золотой цепью на шее и маленькими серьгами-кольцами. Также у Кары был яркий красный маникюр.
Сидела Делевинь рядом со своей девушкой и в какой-то момент повернулась и страстно поцеловала ее в губы. Свой роман девушки подтвердили в прошлом году, но не часто вместе появляются на публике.
Напомним, ранее на Уимблдоне за поцелуем фотографы запечатлели Кэти Перри и ее мужа Орландо Блума. Это было очень мило, но не так страстно, как у Кары и Минке.
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