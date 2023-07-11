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На трибунах Уимблдона: фотографы запечатлели Кару Делевинь за страстными поцелуями с партнершей

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публикации
Просмотры
1963
Время на прочтение
1 мин
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На трибунах Уимблдона: фотографы запечатлели Кару Делевинь за страстными поцелуями с партнершей

Кара Делевинь / Фото: Getty Images

Британская модель Кара Делевинь посетила Уимблдонский теннисный турнир во Всеанглийском клубе лаун-тенниса и крокета в Лондоне.

На трибунах 30-летняя модель Кара Делевинь была запечатлена со подругой Минке – 32-летней британской певицей настоящее имя которой - Лия Мейсон.

Минке и Кара Делевинь / © Getty Images
Минке и Кара Делевинь / Фото: Getty Images

Кара выглядела шикарно в бежевом жакете, который она сочетала с черной футболкой, солнцезащитными очками и золотой цепью на шее и маленькими серьгами-кольцами. Также у Кары был яркий красный маникюр.

Сидела Делевинь рядом со своей девушкой и в какой-то момент повернулась и страстно поцеловала ее в губы. Свой роман девушки подтвердили в прошлом году, но не часто вместе появляются на публике.

Кара Делевинь / © Getty Images
Кара Делевинь / Фото: Getty Images

Напомним, ранее на Уимблдоне за поцелуем фотографы запечатлели Кэти Перри и ее мужа Орландо Блума. Это было очень мило, но не так страстно, как у Кары и Минке. 

Кэти Перри и Орландо Блум / © Getty Images
Кэти Перри и Орландо Блум / Фото: Getty Images

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Дата публикации
Просмотры
1963
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