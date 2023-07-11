На трибунах Уимблдона: фотографы запечатлели Кару Делевинь за страстными поцелуями с партнершей

На трибунах 30-летняя модель Кара Делевинь была запечатлена со подругой Минке – 32-летней британской певицей настоящее имя которой - Лия Мейсон.

Минке и Кара Делевинь / Фото: Getty Images

Кара выглядела шикарно в бежевом жакете, который она сочетала с черной футболкой, солнцезащитными очками и золотой цепью на шее и маленькими серьгами-кольцами. Также у Кары был яркий красный маникюр.

Сидела Делевинь рядом со своей девушкой и в какой-то момент повернулась и страстно поцеловала ее в губы. Свой роман девушки подтвердили в прошлом году, но не часто вместе появляются на публике.

Кара Делевинь / Фото: Getty Images

Напомним, ранее на Уимблдоне за поцелуем фотографы запечатлели Кэти Перри и ее мужа Орландо Блума. Это было очень мило, но не так страстно, как у Кары и Минке.

Кэти Перри и Орландо Блум / Фото: Getty Images

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