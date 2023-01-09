На украинские экраны выходит фильм с Томом Хэнксом в главной роли

В отечественный прокат выходит лента – экранизация по мотивам мирового бестселлера.

В широкий прокат 12 января выйдет фильм режиссера Марка Форстера "Человек по имени Отто" с Томом Хэнксом в главной роли.

Том Хэнкс / Фото: Associated Press

Это яркая экранизация всемирно известного бестселлера шведского писателя Фредрика Бакмана "Вторая жизнь Уве".

О фильме:

Отто – мрачный добрый ворчун, который после смерти жены стал нелюдимым.

Однако все меняется, когда рядом с ним поселяются новые соседи – молодая семейная пара. Жизнь Отто постепенно наполняется подлинной дружбой и любовью.

Напомним, на премьере фильма "Человек по имени Отто" в Стокгольме Генкс явился вместе со своей женой 66-летней Ритой Уилсон и их младшим общим сыном – 26-летним Трумэном .

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