На украинских экранах покажут победившую в Каннах комедию

Фильм "Треугольник печали" выйдет в украинский прокат уже в декабре.
В украинских кинотеатрах 8 декабря выйдет драматическая комедия режиссера Рубена Эстлунда — "Треугольник печали", получившей "Золотую пальмовую ветвь" Каннского кинофестиваля этого года.
Сюжет разворачивается вокруг пары супермоделей, отправляющихся в путешествие на люксовой яхте. Пассажиры судна – избалованные и сверхвлиятельные богачи, капитан – неуравновешенный и всегда пьяный циник. Это роскошное и "инстаграмное" путешествие оборачивается настоящей катастрофой.
Одну из ключевых в фильме ролей — харизматичного капитана — играет трехкратный номинант на премию "Оскар" Вуди Харрельсон, известный по лентам "Три билборда за пределами Эббинга, Миссури", "Народ против Ларри Флинта" и сериала "Настоящий детектив".
"Треугольник печали" — номинант на премию Европейской киноакадемии в четырех категориях: лучший фильм, режиссер, актер и сценарий.
Украинская премьера фильма состоялась на Киевской неделе критики — "Треугольник печали" стал фильмом-открытием фестиваля.
Напомним, режиссер Рубен Эстлунд впервые получил "Золотую пальмовую ветвь" в 2017 году за фильм "Квадрат". Так шведский кинематографист стал одним из девяти режиссеров, дважды получивших главную награду Канн за всю историю фестиваля.
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