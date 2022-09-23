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На улицах Милана: Белла Хадид показала, как сочетать спортивные вещи с юбками

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На улицах Милана: Белла Хадид показала, как сочетать спортивные вещи с юбками

Белла Хадид / Фото: Getty Images

25-летняя девушка попала под прицел папарацци с бойфрендом.

Американская супермодель Белла Хадид прибыла в Милан, чтобы принять участие в Неделе моды. Вероятно, девушка появится на подиуме показа Versace, запланированного на 23 сентября.

Перед модным шоу Беллу заметили в Милане. 25-летняя модель шла по улице в непринужденном образе, в котором сочетала бордовый бомбер от Nike и замшевую юбку миди в коричневом оттенке. Дополнили образ девушки коричневые сапоги и солнцезащитные очки.

Белла Хадид / © Getty Images
Белла Хадид / Фото: Getty Images

Но приехала в Италию модель не одна, а со своим бойфрендом - арт-директором Марком Калманом. Пара в отношениях уже больше года и, вероятно, перешла на новый, более серьезный уровень и теперь живет вместе. Также они практически неразлучны, и их часто фотографируют на прогулках, вероятно, долгую разлуку влюбленные решили не терпеть, поэтому и прилетели в Европу вместе.

Белла Хадид и Марк Калман / © Getty Images
Белла Хадид и Марк Калман / Фото: Getty Images

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