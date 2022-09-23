На улицах Милана: Белла Хадид показала, как сочетать спортивные вещи с юбками

25-летняя девушка попала под прицел папарацци с бойфрендом.
Американская супермодель Белла Хадид прибыла в Милан, чтобы принять участие в Неделе моды. Вероятно, девушка появится на подиуме показа Versace, запланированного на 23 сентября.
Перед модным шоу Беллу заметили в Милане. 25-летняя модель шла по улице в непринужденном образе, в котором сочетала бордовый бомбер от Nike и замшевую юбку миди в коричневом оттенке. Дополнили образ девушки коричневые сапоги и солнцезащитные очки.
Но приехала в Италию модель не одна, а со своим бойфрендом - арт-директором Марком Калманом. Пара в отношениях уже больше года и, вероятно, перешла на новый, более серьезный уровень и теперь живет вместе. Также они практически неразлучны, и их часто фотографируют на прогулках, вероятно, долгую разлуку влюбленные решили не терпеть, поэтому и прилетели в Европу вместе.
Читайте также:
- Жиры и углеводы: топ-модель Белла Хадид показала, что ест на завтрак
- В шортах-трусах и уггах: супермодель Белла Хадид появилась на улице в очень странном образе
- В стиле преппи: Белла Хадид в бомбере и гетрах сходила на обед с бойфрендом