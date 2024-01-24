На улицах Парижа: стильную Рози Хантингтон-Уайтли запечатлели папарацци

Британская модель сейчас находится в Париже на Неделе моды.

Рози Хантингтон-Уайтли второй день подряд фотографируют папарацци по пути на показы, которые проходят в рамках Парижской недели моды.

Вчера мама двоих детей и подруга Джейсона Стэтхэма приехала на мероприятие в кожаной короткой куртке с накидкой, черных прямых брюках и сапогах с квадратными носами на высоких каблуках. В руках модель несла черный кожаный клатч.

Рози Хантингтон-Уайтли / Фото: Getty Images

Рози распустила волосы и сделала красивую укладку, у нее на лице были крупные солнцезащитные очки, а на губах лиловый блеск. Она выглядела стильно и привлекла внимание фотографов.

Днем ранее модель также приезжала на Неделю моды во французской столице и появилась на публике в черном total look.

Рози Хантингтон-Уайтли / Фото: Getty Images

Читайте также: