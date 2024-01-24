На улицах Парижа: стильную Рози Хантингтон-Уайтли запечатлели папарацци

Британская модель сейчас находится в Париже на Неделе моды.
Рози Хантингтон-Уайтли второй день подряд фотографируют папарацци по пути на показы, которые проходят в рамках Парижской недели моды.
Вчера мама двоих детей и подруга Джейсона Стэтхэма приехала на мероприятие в кожаной короткой куртке с накидкой, черных прямых брюках и сапогах с квадратными носами на высоких каблуках. В руках модель несла черный кожаный клатч.
Рози распустила волосы и сделала красивую укладку, у нее на лице были крупные солнцезащитные очки, а на губах лиловый блеск. Она выглядела стильно и привлекла внимание фотографов.
Днем ранее модель также приезжала на Неделю моды во французской столице и появилась на публике в черном total look.
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