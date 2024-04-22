На вечеринке у Бекхэмов: экс-муж Дженнифер Лопес – в смокинге, его жена – в "голом" платье

Американский артист Марк Энтони вместе с молодой женой пришел на день рождения Виктории Бекхэм.

Бывший муж Дженнифер Лопес – 55-летний Марк Энтони со своей женой – 24-летней парагвайской моделью Надей Феррейрой сходил на вечеринку по случаю дня рождения Виктории Бекхэм.

Марк появился там в классическом черном смокинге, белой рубашке, черной бабочке, очках-авиаторах и черных туфлях.

Надя была одета в "голом" платье – прозрачном с графитово-серебряными полосками из бисера. Под нарядом на ней были только нюдовые трусы-шорты.

Марк Энтони и Надя Феррейра / Фото: Getty Images

Аутфит красавица дополнила серебряными босоножками и клатчем, инкрустированным стразами. Феррейра сделала макияж с прозрачным блеском на губах, украсила уши массивными бриллиантовыми серьгами-гвоздями, а руки – бриллиантовым браслетом и кольцом.

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