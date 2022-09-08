На Венецианском кинофестивале показали украинский фильм "Люксембург, Люксембург" Антонио Лукича

Режиссер и актеры фильма вышли на красную дорожку кинофестиваля с украинскими ленточками.

Вчера, 7 сентября, на Венецианском кинофестивале состоялась мировая премьера фильма Антонио Лукича "Люксембург, Люксембург". Лента представлена в конкурсной программе "Горизонты".

Представить фильм в Венецию приехал сам режиссер Лукич, братья Рамил и Амил Насировы, исполнившие главные роли, и другие члены съемочной команды.

На красной дорожке Антонио, Рамил и Амил появились в черных костюмах, белых рубашках и сине-желтыми лентами.

Антонио Лукич, братья Рамил и Амил Насировы / Фото: Getty Images

"Люксембург, Люксембург" – второй полнометражный фильм украинского режиссера Антонио Лукича, известного зрителю по комедии "Мої думкитихі", которая стала лауреатом Национальной кинопремии "Золотая Дзига", Национальной премии кинокритиков "Киноколо", а также получила специальный приз жюри в Карловых Варах. "Люксембург, Люксембург" продолжает тему родителей и детей, поднятую в предыдущей работе автора. На этот раз героями истории стали братья-близнецы, которые пытаются разобраться в собственной жизни, пока в нем не появляется давно исчезнувший отец.



Главные роли в ленте исполнили участники рэп-группы "Курган и Agregat" – братья Рамил и Амил Насировы. Производством фильма занимался кинопродакшен ForeFilms. Лента создана при поддержке Госкино Украины. В мае 2022 года "Люксембург, Люксембург" стал одним из пяти участников программы поддержки международного продвижения украинских фильмов "proMOTION", начатой Украинским институтом.

Выход фильма в прокат запланирован на весну 2023 года.

Напомним, а на фотоколле фильма "Люксембург, Люксембург" украинская делегация появилась с антивоенными плакатами и в футболках с гербом.

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