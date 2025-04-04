На весеннем вайбе: актриса Сидни Суини посетила презентацию косметики

Сидни Суини / © Getty Images

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Весна набирает обороты и с каждым днем все больше напоминает о себе. Пользуются этим временем и многие бренды, поскольку именно сейчас появляется много новых косметических запусков и коллабораций со звездами. В одном из таких событий приняла участие новоиспеченная звезда Сидни Суини - она посетила мероприятие корейского бренда Laneige.

Девушка посетила презентацию запуска их сыворотки Bouncy & Firm, которое прошло в Лос-Анджелесе. Перед камерами актриса появилась с ног до головы в бренде Chloe, который известный своей бохо-эстетикой.

Сидни Суини / © Getty Images

Сидни сочетала короткий топ, вельветовый жакет с золотыми пуговицами и джинсы. Также на ней были нежные босоножки с открытым мысом.

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Однако вещи от этого бренда актриса носит не впервые. Не так давно Сидни прогулялась в тотал образе от Chloe по Нью-Йорку. В тот день ее наряд был кардинально другим, но тоже включал легкий топ и широкие джинсы.

Сидни Суини / © Getty Images

Сидни Суини / © Getty Images Сидни Суини / © Associated Press Сидни Суини / © Associated Press Сидни Суини / © Associated Press Сидни Суини / © Associated Press Сидни Суини / © Associated Press Сидни Суини / © Getty Images Сидни Суини / © Getty Images Сидни Суини / © Associated Press Сидни Суини / © Associated Press Сидни Суини / © Associated Press Сидни Суини / © Associated Press Сидни Суини / © Getty Images