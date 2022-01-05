На втором свидании: Канье Уэста заметили в Нью-Йорке с новой девушкой

Пара не скрывает свои отношения, но пока о серьезном романе речь не идет.

Американский рэпер и бывший муж дивы реалити Ким Кардашьян - настоящий мастер заставить мир говорить о себе, ведь после громкого развода Канье Уэст уже успел повстречаться с супермоделью Ириной Шейк, ввязаться в несколько скандалов и даже изменить имя. Теперь рэпер в отношениях с новой красоткой - актрисой итало-американского происхождения Джулией Фокс.

Пока что между парой ничего серьезного нет, но уже несколько раз их видели вместе на свиданиях в различных ресторанах. Вчера пару заметили в Нью-Йорке, они сходили на бродвейское шоу "Рабская пьеса", а затем поели в ресторане Carbone.

Джулия надела для свидания черно-бело-синее пальто, черные кожаные перчатки и сапоги на высоком каблуке. Канье, как всегда, выбрал повседневный образ и надел свой свитер с капюшоном и черный бомбер, которые сочетал с черными джинсами с белыми пятнами и резиновыми сапогами.

Канье Уэст и Джулия Фокс / Getty Images

Для пары это уже второе свидание, несколько дней тому назад они были замечены за ужином в Майами.

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