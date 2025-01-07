На высоких каблуках и с красивой улыбкой: папарацци подловили Памелу Андерсон на улицах Нью-Йорка

Памела Андерсон попала в объективы папарацци на Гудзон-сквер в Нью-Йорке. Актриса выглядела прекрасно и свежо. Увидев фотографов, она продемонстрировала им свою красивую улыбку.

Памела была одета в темно-синий ансамбль, состоявший из экстравагантной рубашки с асимметричным отворотом и широких прямых брюк с высокой посадкой и кожаным коричневым поясом. На плечи она накинула классическое черное пальто.

Памела Андерсон / Фото: Getty Images

Аутфит Андерсон дополнила черными туфлями на высоких стойких каблуках и черными кожаными перчатками. У нее были распущены волосы и, как всегда в последнее время, не было макияжа на лице.

Напомним, Памела Андерсон на красной дорожке премии "Золотой глобус" сияла в черном длинном платье с драпировкой, разрезом и шлейфом от бренда Oscar de la Renta.

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