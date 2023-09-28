На высоких платформах и мини-юбке: Джулия Фокс сходила на интервью и эффектном наряде

Модель Джулия Фокс попала под прицел папарацци по пути на интервью в Нью-Йорке. Звезда и бывшая девушка Канье уэста сходила на шоу Good Morning America, вероятно чтобы продвигать свою книгу.

На модели был довольно эпатажный наряд в ее любимом стиле. Джулия сочетала клетчатую мини-юбку в складку и с широким черным поясом с необычным топом, который спереди имитировал рубашку с галстуком, а сзади имел полностью голую спину.

Наряд она дополнила массивными сапогами с платформой и застежками. В руке Фокс держала любимую сумку с пряжками, с которой мы ее видели уже не раз.

Джулия Фокс / Фото: Getty Images

Напомним, что не так давно Джулия продемонстрировала на премьере фильма в Нью-Йорке "голый" металлический корсет, который носила с длинной черной юбкой.

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