На высоких платформах и молочном пальто: роскошная Дженнифер Лопес по пути на интервью

Макияж в этом образе у звезды был немного драматичным, но вот прическа совершенно новой.

Уже почти традиционно в начале года Дженнифер Лопес радует поклонников новым романтическим фильмом - в январе на экраны выходит комедия "Моя пиратская свадьба", где она сыграла. Поэтому актриса начала активно выходить в свет и посещать интервью.

Вчера 53-летнюю знаменитость заметили по пути на программу "Джимми Киммел в прямом эфире" в потрясающем белом ансамбле, в котором она сочетала приталенное пальто с разрезами на рукавах и золотистыми карабинами вместо пуговиц, с платьем от Giambattista Valli из круизной коллекции 2023 года.

Образ Лопес дополнила туфлями в стиле "Мэри Джейн" на высоких платформах и с двумя ремешками от бренда Andrea Wazen, гламурным белым клатчем и ювелирными украшениями в виде цветов.

Дженнифер Лопес / Фото: Getty Images

Что интересно, в этот раз у актрисы была совершенно новая прическа с челкой-шторкой.

Дженнифер Лопес / Фото: Getty Images

Как платье выглядит без пальто, Дженнифер показала в Instagram. У наряда переплет на декольте и нежно-розовые рюши.

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