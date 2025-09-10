На яхте и с блондинкой в стильном образе: Оля Цибульская и Виктор Павлик спели вместе в новом клипе

Оля Цибульская и Виктор Павлик

Оля Цибульская и Виктор Павлик презентовали дуэтный клип на песню 2000-х "Грішна і земна". Этому хиту Виктора уже 20 лет и артисты объединились, чтобы вдохнуть в него новую жизнь.

В видеоработе, режиссером которой стал Владимир Шурубура, также снялась жена артиста - Екатерина Репьяхова.

Оля Цибульская, Виктор Павлик и Екатерина Репьяхова

Клип получился ярким и с приятным летним вайбом. Его снимали на яхте, пляже и пирсе с живописным видом в Киеве.

В центре сюжета - мужчина, перед которым встал нелегкий выбор между разными путями и чувствами. Эта тема - знакома многим.

По словам Оли Цибульской, это история, которая дает возможность каждому увидеть в ней что-то свое. Эта композиция не только о любви, но и о честности перед собой.