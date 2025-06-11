На яхте в Хорватии: Биби Рекса сверкнула пышными формами на отдыхе

Биби Рекса / © Instagram Биби Рексы

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35-летняя американская певица и композитор албанского происхождения Биби Рекса отправилась в отпуск, который она решила провести в Хорватии, на берегу Адриатического моря. В своем Instagram она показала, как проходит ее отдых.

Биби позировала на яхте в темно-синем слитном купальнике, который эффектно подчеркнул ее пышные формы. На ее голове была маска для подводного плавания.

Биби Рекса / © Instagram Биби Рексы

Биби Рекса / © Instagram Биби Рексы

Биби Рекса / © Instagram Биби Рексы

Биби Рекса / © Instagram Биби Рексы

«Люблю Хорватию», — написала певица под серией снимков.

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Также она продемонстрировала образ в темно-синем платье с белой окантовкой и черных солнцезащитных очках.

Биби Рекса / © Instagram Биби Рексы

Интересно, что Биби начала свою карьеру как автор песен для других артистов, и самый известный ее хит — The Monster для Эминема и Рианны.

Ранее, напомним, Биби Рекса удивила выбором наряда для мероприятия. Она посетила мероприятие Audacy «Leading Ladies», посвященное Международному женскому дню, на которое пришла в ярком желтом брючном костюме от бренда Marcell Von Berlin, стоимость которого сейчас составляет 226 евро.

Биби Рекса / © Getty Images