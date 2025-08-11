- Дата публикации
На яхте в Средиземном море: Виктория Бекхэм показала, как проводит отпуск с семьей
Семейство Бекхэм путешествует вдоль побережья Средиземного моря на яхте, делая остановки в ресторанах и наслаждаясь летним отпуском.
Виктория Бекхэм опубликовала несколько фотографий с отдыха во Франции, показав, как семья проводит время.
Супруги Бекхэм в компании троих из четверых детей: Ромео, Круза и младшей Харпер Севен отлично проводят время. Отсутствует в этом отпуске только их старший Бруклин, что вновь разжигает слухи о семейной напряженности.
Дэвид с сыновьями устраивают импровизированные футбольные матчи на яхте в открытом море, а Виктория и ее дочь — 14-летняя Харпер нежатся на солнце и демонстрируют стильные наряды из летнего гардероба.
Тем временем недавно стало известно, что Бруклин и его жена Никола Пельтц возобновили свои свадебные обеты спустя три года после их пышной свадьбы.