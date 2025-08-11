ТСН в социальных сетях

На яхте в Средиземном море: Виктория Бекхэм показала, как проводит отпуск с семьей

Семейство Бекхэм путешествует вдоль побережья Средиземного моря на яхте, делая остановки в ресторанах и наслаждаясь летним отпуском.

Дэвид и Виктория Бекхэм

Дэвид и Виктория Бекхэм / © Instagram Виктории Бекхэм

Виктория Бекхэм опубликовала несколько фотографий с отдыха во Франции, показав, как семья проводит время.

Виктория Бекхэм с сыном Крузом / © Instagram Виктории Бекхэм

Виктория Бекхэм с сыном Крузом / © Instagram Виктории Бекхэм

Супруги Бекхэм в компании троих из четверых детей: Ромео, Круза и младшей Харпер Севен отлично проводят время. Отсутствует в этом отпуске только их старший Бруклин, что вновь разжигает слухи о семейной напряженности.

Дэвид и Виктория Бекхэм / © Instagram Виктории Бекхэм

Дэвид и Виктория Бекхэм / © Instagram Виктории Бекхэм

Бекхэмы играют в футбол на яхте / © Instagram Виктории Бекхэм

Бекхэмы играют в футбол на яхте / © Instagram Виктории Бекхэм

Ромео Бекхэм с отцом Дэвидом / © Instagram Виктории Бекхэм

Ромео Бекхэм с отцом Дэвидом / © Instagram Виктории Бекхэм

Ромео Бекхэм с отцом Дэвидом / © Instagram Виктории Бекхэм

Ромео Бекхэм с отцом Дэвидом / © Instagram Виктории Бекхэм

Дэвид с сыновьями устраивают импровизированные футбольные матчи на яхте в открытом море, а Виктория и ее дочь — 14-летняя Харпер нежатся на солнце и демонстрируют стильные наряды из летнего гардероба.

Виктория Бекхэм нежится на яхте / © Instagram Виктории Бекхэм

Виктория Бекхэм нежится на яхте / © Instagram Виктории Бекхэм

Харпер Севен с отцом Дэвидом / © Instagram Виктории Бекхэм

Харпер Севен с отцом Дэвидом / © Instagram Виктории Бекхэм

Тем временем недавно стало известно, что Бруклин и его жена Никола Пельтц возобновили свои свадебные обеты спустя три года после их пышной свадьбы.

Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц / © Getty Images

Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц / © Getty Images

