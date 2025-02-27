На закате у океана: топ-модель Алессандра Амброссио показала романтичные фото со своим возлюбленным

Бразильянка не стала скрывать свои новые отношения.
43-летняя бразильская топ-модель и "ангел" Victoria's Secret – Алессандра Амбросио – поделилась в Instagram серией романтичных фото со своим возлюбленным – Баком Палмером, австралийским дизайнером мужских украшений и аксессуаров. Свои новые отношения девушка не стала долго скрывать, а наоборот, часто показывает своего бойфренда в Сети и их совместное времяпровождение.
Але и Бак позировали на закате солнца на берегу океана. Модель была в коричневом бикини, а ее парень – шортах и со множеством браслетов на руках – видимо, это изделия его бренда. Влюбленные много обнимались и целовались перед камерой.
Отметим, Амбросио воспитывает двух детей – 16-летнюю дочь Аню и 12-летнего сына Ноа, которых она родила от бывшего гражданского мужа Джейми Мазура.
Ранее, напомним, Алессандра Амбросио появилась на Неделе моды в Берлине. Знаменитость продефилировала на показе бренда Marc Cain Parallel Universe. На подиум модель вышла в эффектном красном платье в пол на тонких бретельках и с пикантным декольте.
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