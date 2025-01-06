Начала год с тренировки: Шакира в лосинах похвасталась подтянутыми ягодицами

47-летняя колумбийская певица Шакира показала в своем Instagram, как начала новый – 2025-й – год. Она решила сразу приступить к занятиям спортом, не устраивая организму долгих новогодний каникул.

Для фото певица позировала в синих лосинах, подчеркивающих ее подтянутые ягодицы, футболке с принтом и кроссовках. Вокруг нее гантели и штанги с разным весом.

instagram.com/shakira/

"Начинаю свой год. Готовлюсь к встрече с вами. Увидимся на шоу", - написала под фото Шакира, имея в виду свой мировой тур, часть которого она перенесла с ноября 2024-го на май 2025-го. Она посетит с концертами Северную Америку. Не всем фанатам понравилось это, ведь у многих были уже куплены билеты и забронировано жилье. Несмотря на реакцию фанатов певица продолжает готовиться к туру и уже даже показывала в своем Instagram видео с репетиции хореографии для будущих концертов.

instagram.com/shakira/

Напомним, ранее Шакира в красном платье с высоким разрезом и винтажной брошью дебютировала на Met Gala. Артистка предстала в эффектном аутфите, напоминавшем розу. На ней было элегантное красное платье от бренда Carolina Herrera без бретелей, с длинным шлейфом, пикантным декольте, пышными скульптурными рукавами-накидкой и высоким разрезом до бедра.

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