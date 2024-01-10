Начала год со спорта: топ-модель Кэндис Свэйнпоул продемонстрировала стойку на голове

35-летняя южноафриканская том-модель и бывший "ангел" Victoria's Secret - Кэндис Свэйнпоул – решила начать новый – 2024-й – год со спорта и уделять больше времени себе и своим увлечениям. О чем написала в микроблоге.

Кэндис Свэйнпоул / Фото: Instagram Кэндис Свэйнпоул

Первой ее тренировкой стало занятие по йоге, которой модель занимается уже очень давно. Кэндис в спортивной топе и шортах продемонстрировала стойку на голове. Девушка в отличной физической форме.

Кэндис Свэйнпоул / Фото: Instagram Кэндис Свэйнпоул

Напомним, Кэндис Свэйнпоул встала на лыжи в одних шортах-трусах. Она появилась в рекламе Alo и примерила лыжные костюмы и термобелье и позировала в кресле канатной дороги и на фоне заснеженных гор.

Кэндис Свэйнпоул в рекламе бренда alo / Фото: Instagram Кэндис Свэйнпоул

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