Начала новый год красиво: Холли Берри вышла замуж

Пара в отношениях с 2020 года.

55-летняя голливудская актриса Холли Бери, которая прославилась ролью "Женщины кошки" вышла замуж за 51-летнего певца Ван Ханта. Закрытая и скромная церемония состоялась во время их романтического отпуска, радостной новостью Холли поделилась поклонниками в Instagram в первый день 2022 года.

"Что ж, это официально!", - написала под фото актриса.

В важный день на актрисе было простое платье на бретельках и венок, а ее возлюбленный надел для церемонии шорты и рубашку.

Напомним, о своих отношениях пара заявила в 2020 году, после того как в Сети начали распространяться слухи об их романе. Для актрисы это уже четвертый брак.

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